La Civis a organisé une campagne de collecte du verre sur les six communes de son territoire dans le cadre de son programme d'action pour généraliser le recyclage. La collecte a eu lieu du 20 au 26 novembre 2017 et des lots ont été remis ce jeudi 30 novembre à Saint-Pierre.

Cet événement s’inscrit dans un projet de la Civis de développement du tri sélectif commencé en 2014. L’objectif principal est la sensibilisation au tri du verre, matériau qui à l ‘avantage d’être recyclable à 100% et à l’infini. Une enveloppe de 240 000 euros a été allouée à la communauté intercommunale afin d’approcher l’objectif national fixé a 75 % de recyclage.

Les campagnes de communication et l’installation de nouveaux bacs à tri sélectif ont portés leurs fruits depuis trois ans puisque de 12,8 kg par habitant et par an en 2014 nous sommes passés à 15,6 kg en 2016 et les prévisions 2017, nous laissent penser à une amélioration. La Réunion se trouve encore loin derrière les résultats de métropole en ce qui concerne le tri du verre qui atteint les 30 kg par personne et par an.

La Civis rappelle que " le tri sélectif est un geste simple qui permet d’économiser de l’énergie, de limiter les rejets de CO2, de diminuer le prélèvement de ressources naturelles, de limiter les quantités de déchets vouées à l’enfouissement (problématique des sites d’enfouissement de l’île qui arrivent bientôt à saturation) ".

tg/www.ipreunion.com