BONJOUR - Voici les titres développés ce ce samedi matin 2 décembre 2017



[VIDÉO] Le jeu des comparaisons avec Dominique Veilex avant la Coupe de France - Malbouffe, grosse tête... Réunionnais et Corses, même combat



Ce dimanche 3 décembre au stade Paul-Julius-Bénard de Saint-Paul, l'AS Excelsior reçoit Le Mans pour le 8ème tour de la coupe de France. Avant le choc, nous avons rencontré l'entraîneur des Tangos, Dominique Veilex, qui a déjà emmené l'équipe corse du Gazélec d'Ajaccio en demi-finales de la coupe en 2012. Corses et Réunionnais ont des points communs : insulaires, gros mangeurs et les chevilles qui gonflent facilement. Le coach de Saint-Joseph nous livre la recette pour une bonne gestion des troupes.

Le super-catamaran n'ira pas voir maintenant le chantier de la NRL

Entre le 3 et le 10 décembre 2017, le super-catamaran " Maloya " de la société Festi Yacht de Bourbon est attendu au port de la Pointe des Galets. Avec ses 21,85 mètres de long et ses 10,55 mètres de large, le bateau sera cependant dans l'obligation d'être accueilli le long du chenal d'accès à l'ancienne darse. Et si la société proposait initialement visites du chantier de la NRL et du marché de Saint-Paul - elle avait obtenu une subvention du Conseil Régional en 2015 -, ce n'est aujourd'hui plus le cas.

Ce week-end à Saint-Paul - Près de 400 pilotes vont déferler sur la mythique Mégavalanche

L'édition 2017 de la Mégavalanche a débuté ce vendredi 1er décembre avec les essais libres pour les 400 pilotes qui prendront le départ de la course folle dimanche. Ce samedi, place aux qualifications sur les pentes du Maïdo.



[FOOT] Mondial 2018 - La France affrontera le Pérou, le Danemark et l'Australie

Ce vendredi 1er décembre 2017, s'est tenu le tirage au sort pour la Coupe du Monde de football 2018. La France a hérité d'un tirage aisé avec l'Australie, le Pérou et le Danemark dans le groupe C du Mondial-2018 (14 juin-15 juillet). La cérémonie a été menée par le président russe Vladimir Poutine et le président de la Fifa Gianni Infantino au Kremlin.

Projet éducatif sous le patronage de l'Unesco - Destination Népal 2020 pour des élèves de La Réunion

Le projet d'un professeur d'éducation physique et sportive (EPS) a obtenu le patronage de l'Unesco. Des élèves de La Réunion préparent avec leurs professeurs une marche dans l'Himalaya dans un projet culturel et sportif de solidarité intitulé Népal 2020

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Soleil et nuages se disputent le ciel

Le temps aura donc de mal à se décider entre soleil et nuages ce samedi 2 décembre 2017, nous disent les météorologues