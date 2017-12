Ce dimanche 3 décembre 2017, l'Excelsior a affronté le Mans FC dans le cadre du 8ème tour de la Coupe de France. Les Tangos se sont faits éliminer 3 à 2, malgré une belle performance et des multiples occasions. C'est la fin du rêve pour les Réunionnais, qui sont éliminés aux portes des 32èmes de finale.

Les joueurs de l'Excelsior se sont battus comme des lions pour ce 8ème tour de la Coupe de France face au Mans FC. Mais peine perdue, ils sortent de la compétition sur un score de 3 à 2. Dès la 41ème minute, le club métropolitain a pris l'avantage au stade Paul Julius Bénard à Saint-Paul, malgrè un jeu bien mené par les Tangos. Là où ces derniers ont pêché, c'est sur les coups de pieds arrêtés, souvent mal négociés. Peu après la mi-temps, le Mans double la mise à la 48ème minute. Piqués au vif, les Réunionnais ont jeté toutes leurs forces dans la bataille et réussisent à inscrire un but avec un coup franc parfaitement frappé deux minutes plus tard. Malheureusement, le Mans inscrit ensuite un triplé avant d'être à nouveau rattrapé par un but des Saint-Joséphois.

#CoupeDeFrance Joie pour le Mans FC qui décroche sa place pour les 32èmes de finale face à l'Excelsior pic.twitter.com/qRdBi79cZ5 — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 3 décembre 2017

La rencontre s'achève sur un beau score (3-2), mais c'est la fin du rêve pour les hommes de Dominique Veilex, qui sont éliminés aux portes des 32èmes de finale.

