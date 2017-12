Publié il y a 47 minutes / Actualisé le Vendredi 01 Décembre à 17H30

Le mercredi 29 novembre 2017, le président et la directrice de la Mission locale Est remettaient les clés de logements à des jeunes accompagnés par la structure via le dispositif "Jeunes et logés". Un projet financé par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et le Fonds social européen dans le cadre du programme national destiné à promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté. Nous publions ci-après le communiqué envoyé par les porteurs de ce projet.

