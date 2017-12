Ce dimanche 3 décembre 2017, le beau temps devrait régner dans l'ouest. Du côté de l'Est, la journée pourrait commencer avec des nuages et des averses. Les rafales de vent restent modérées. Nous publions le communiqué de Météo France ci-dessous.

En début de matinée et à l'image de la fin de nuit, le département est coupé est coupé en deux. Sur l'Ouest, un beau temps est en place et le soleil règne. Sur l'Est, les premières heures sont encore bien humides avec beaucoup de nuages et des averses. Malgré tout, au fil du temps, les éclaircies s'imposent. En fin de matinée, un temps agréable et peu nuageux règne sur l'ensemble de l'île.



L'après-midi, les nuages présents sur les pentes d'un arc allant du Port à Saint-Pierre deviennent plus denses, gagnent vers le littoral et également vers le chef-lieu. Des averses se déclenchent par endroits. Ailleurs, les nuages sont également présents, mais ils laissent un certain répit et des éclaircies sont présentes, notamment sur le littoral de l'Est. Les hauteurs et sommets échappent plus difficilement à la couche nuageuse.



Le vent d'Est reste modéré, avec des rafales entre 40 et 50 km/h sur la côte Nord, ainsi que sur le Sud Sauvage où elles peuvent parfois atteindre 60 km/h. Un vent de Nord-Est souffle temporairement en rafales en Baie de la Possession. Toutes les plages de l'Ouest connaissent un régime de brises.



La mer reste agitée au vent et par une petite houle résiduelle de Sud-Ouest.