Un Village Téléthon sera implanté sur la place de la Liberté à l'Entre-Deux les vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017. Dans le cadre de la lutte contre les maladies génétiques, les visiteurs pourront faire des dons tout en participant à plusieurs activités.

Le vendredi 8 novembre, les activités et spectacles seront sur les écoles, le sport et la caravane des sapeurs pompiers, et le lendemain, rendez-vous est donné sur la place de la Liberté : de la détente, des animations culturelles et artistiques pour tous. Seront programmés, des spectacles et des démonstrations sportives par les associations entredeuxiennes.

Un podium musical sera installé de 11h à 12h et de 14h à 16h.