"Viens bouger avec la Mission locale #Salazie". Voici l'événement lancé par la MLE (Mission locale Est) en partenariat avec la mairie salazienne. Il se déroulait le jeudi 30 novembre 2017. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué des organisateurs.

Dans le cadre de notre mission de service public, nous proposons aux jeunes un accompagnement personnalisé qui porte sur l'emploi et la formation, mais aussi sur les difficultés sociales et de santé. Cette approche globale est le moyen le plus efficace pour lever les obstacles à l’insertion dans l’emploi et dans la vie active. Afin de repérer et de mobiliser les jeunes les plus éloignés, différentes actions sont menées sur notre territoire.



C’est ainsi que la MLE a initié l’action "Viens bouger avec la Mission Locale #Salazie" en partenariat avec la Mairie de Salazie. Elle s’est déroulée durant la matinée du jeudi 30 novembre 2017 au Case de la Mare à Poule d’eau. Des jeunes Salaziens accompagnés par la MLE de l’antenne de Salazie, sont venus pour s’informer et aussi participer à l’activité Paintball.

La MLE a présenté son offre de services au travers des thématiques Emploi, Formation, Social dont atelier de recrutement "employé de restauration", information sur les dispositifs d’accompagnement existants (Garantie Jeunes, Jeunes et Logés), Service civique et CCJ (Comité Consultatif Jeunes), Parcours vacances.

Les différents partenaires présents ont parlé de leurs métiers, des formations proposées, des thématiques inhérentes à leurs professions :

L’Armée de Terre, l’Armée de l’Air, la Marine Le Comité Régional Sports pour Tous

Les professionnels de Santé présents :

L’IREN (Institut Régional de l’Education Nutritionnelle) avec comme thème d'intervention : Comment avoir une alimentation équilibrée ?

L’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) intervenait à propos des comportements à risques et les conduites addictives

L’association ORIZON lutte contre les discriminations sexuelles.

L’association Femmes Solid’Air lutte contre les violences faites aux femmes.

Témoignage de deux jeunes créateurs d’entreprise (ex-jeunes MLE de Salazie) qui ont réussi leur insertion professionnelle : Cindy BARBE jeune créatrice d'activité "gite" et Jérémy BARBE création d’entreprise en restauration. Une séance de dégustation de verrines a été réalisée par Jérémy BARBE et nous a permis d’apprécier les talents du chef !

En parallèle, à l’ilet Morin sur le site "Paint-ball Salaze", des jeunes se sont affrontés en tentant d’éliminer leurs adversaires avec des billes de peinture.