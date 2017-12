La nouvelle saison de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP) vient de démarrer avec le stage de 132 jeunes organisé en deux sessions au mois de novembre. Nous publions ci-après le communiqué envoyé par l'USEP à propos de cette préparation.

Cette action sera présentée le mardi 5 décembre à la Cité des Arts au cours de la journée de l'engagement des jeunes. Une nouvelle saison sportive USEP qui démarre fort avec le traditionnel stage des jeunes élus qu’il a fallu cette année faire en 2 sessions. Devant le nombre plus important d’enfants et d’association qui s’inscrivent, le comité a choisi d’accueillir les associations du Nord, du Sud et de l’Ouest le week-end du 4 et 5 novembre et celles de l’Est et du Nord/Ouest les 18 et 19 novembre.

Au total, 43 associations et 132 jeunes usépiens et usépiennes présents, qui ont conclu à la présentation de 46 projets qu’ils vont réaliser au cours de l’année scolaire. Au-delà de cet engagement de participation, on peut constater que de plus en plus d’associations travaillent en amont du stage à réfléchir sur les projets à construire. Une sensibilisation plus importante de ce que c’est la vie usépienne au sein de l’école.

Ce n’est pas encore une majorité, mais le guide d’accompagnement du jeune élu, permet aux responsables adultes d’avoir une vision de ce qui est demandé et des finalités attendues. Un enthousiasme débordant et des enfants qui s’investissent dans leurs projets avec une présence et un accompagnement soutenus des adultes. Ces adultes qui souvent, découvrent toutes les facettes de l’USEP, ses valeurs mais également tout ce qui peut être fait au bénéfice des enfants.

L’équipe des formateurs a su donner de la cohérence au cours des 2 stages et nous avons eu un bon engagement et une bonne implication des jeunes engagés en service civique à l’USEP. Pour les prochaines années, il nous faudra gérer au mieux les inscriptions et réfléchir à la valorisation par l’Education Nationale de l’implication des enseignants. Perfectionner l’information auprès des parents accompagnateurs pour que chacun puisse trouver sa place dans le déroulé du stage.