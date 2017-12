Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 41 minutes

Les salariés de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA-974) seront en grève le mardi 5 décembre 2017 à la Direction régionale de la structure à Savannah dans la ville de Saint-Paul dès 9 heures. Une information annoncée par l'intersyndicale CFDT "Santé Sociaux Réunion" et CGTR" Santé et de l'Action Sociale". Ces organisations et certains employés réclament la réintégration "d'un collègue licencié injustement sans cause réelle et sérieuse". Nous publions ci-après le tract syndical. (Photo d'illustration)

