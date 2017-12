Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Certaines élues du Groupe Le Rassemblement s'exprimaient ce lundi matin 4 décembre 2017 à propos du budget primitif 2018 examiné le 14 décembre prochain à la Pyramide inversée en commission plénière. Patricia Profil, Virginie Gobalou, Hélène Mlamali et Huguette Bello dénonce "une explosion du budget" de la masse salariale et aussi à propos du chantier de la Nouvelle route du littoral (NRL). "Didier Robert disait que la NRL ne coûterait pas un euro de plus. C'est un mensonge. Il a bluffé les Réunionnais comme un joueur de poker", lançait même la députée également membre de l'opposition au président de la collectivité. Retrouvez dans cette série de vidéos ses explications. (Photo d'illustration)

