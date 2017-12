Publié il y a 33 minutes / Actualisé le Vendredi 01 Décembre à 20H44

La semaine de la persévérance scolaire est organisée pour la troisième fois par l'académie de La Réunion. Elle se déroulera du lundi 4 au samedi 9 décembre autour du slogan " larg pas lékol ". Les actions se dérouleront sur trois niveaux : Dans chaque Collège et Lycée avec des animations à destinations des élèves et du personnel, dans des établissement qui appartiennent au réseaux FOQUAL (Formation, qualification, emploi) pour accueillir des ateliers de réflexion pour le personnel éducatif, et enfin au niveau académique avec la planification de séminaires.

