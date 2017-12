C'est une belle journée qui est prévue en ce lundi 4 décembre 2017. Le temps est agréable et bien ensoleillé dans l'ouest. Un voile nuageux est cependant attendu au cours de la journée avec quelques petites averses. Nous publions le communiqué de Météo France ci-dessous.

Encore une belle journée avec un vent de secteur Est toujours bien marqué et un voile nuageux de plus en plus présent.



Au lever du jour, le temps est agréable et bien ensoleillé dans l'Ouest. Dans l'Est, les derniers nuages des entrées maritimes de la nuit donnent çà et là quelques ondées avant de se disloquer.



Au cours de la matinée, le temps est beau et peu nuageux sur l'ensemble de l'île malgré un voile nuageux de plus en plus présent qui limitent quelques peu l'évolution diurne. Quant aux pentes de l' Est et de l' Ouest, elles s'ennuagent tout de même avec quelques débordement vers Saint Paul.



L'après-midi, les nuages occupent toujours les pentes de l'Ouest, mais les cirques comme les sommets continuent de bénéficier du soleil. Quelques petites averses se déclenchent sur les hauts de l'Ouest. Le temps est plaisant dans l'Est avec un soleil bien présent à la côte.



Le vent de secteur Est est encore bien présent et reste modéré, avec des rafales entre 50 et 60 km/h sur la côte Nord, ainsi que sur le Sud Sauvage. En matinée, un vent de Nord-Est souffle temporairement avec des rafales de 50km/h en Baie de la Possession. Le vent se renforce également le long des crêtes ainsi que dans la Plaine des Cafres avec des rafales proches de 50km/h. Le long des plages de l'Ouest régime de brises de mer.



La mer reste agitée au vent et au déferlement d'une houle résiduelle de Sud-Ouest ainsi qu'une petite houle d'alizé proche de 1,5m qui donne sur le Sud Sauvage une mer croisée.