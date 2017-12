Chaque année, la faculté de Droit et d'Économie de l'Université de La Réunionorganise un événement solennel pour féliciter les majors des promotions de l'année universitaire écoulée. 38 étudiants de la promotion 2016-2017 (21 étudiants du département de Droit, 17 du département d'Économie - A.E.S) ont reçu leur prix, en présence de leur famille et proches lors de la cérémonie qui s'est tenue le 1er décembre 2017 sur le campus du Moufia. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'université

Cet événement a été également l'occasion de remettre les prix aux gagnants du concours de mémoires organisé depuis 2010 par l’association " Droit dans l’océan Indien " (LexOi) récompensant les meilleurs travaux de recherche des étudiants de Master 2 de la filière " Droit " de l’Université de La Réunion, partenaire de cette initiative. L’opération est destinée à initier les étudiants les plus méritants au monde de la publication scientifique grâce à insertion au sein de la Revue Juridique de l’océan Indien (RJOI), sous la forme d’un article scientifique d’une cinquantaine de pages.

• 1er Prix du concours de mémoires de la RJOI

Mme Vanille Rullier , M2 Droit Public, Université de La Réunion / Faculté de Droit et d’Economie

Titre du mémoire : Le fait culturel saisi par le droit pénal

• Prix spécial du jury du concours de mémoires de la RJOI

Mme Christelle Ringwald, Master 2 D

Depuis 2015, le concours est étendu à d’autres universités de la zone océan Indien, en partenariat avec la Direction des Relations Internationales de l’Université de La Réunion. Pour l’année 2017, trois étudiants en provenance de l'Université catholique de Madagascar, de l'Université de Antananarivo et de l'Université de Maurice (Faculty of Law & Management) se sont distingués.

• 1er prix du concours de mémoires interregional de l'océan Indien / University of Mauritius

Mlle Kirtana Priyanka Dwarka Bachelor of Laws - Faculty of Law and Management

Titre du mémoire : Assessing the effectiveness of the African Charter and its corresponding mechanisms for the Human rights violations in Mauritius (Évaluer l’efficacité de la Charte africaine et ses mécanismes correspondants pour les violations des droits de l’homme à l’île Maurice)

• 1er prix du concours de mémoires interregional de l'océan Indien / Université catholique de Madagascar

M. Andiramifidy Tsantaniaina Herizo (Master 2 – Droit Public – science politique – promotion 2017)

Titre du mémoire : L’impératif de citoyenneté, socle de la bonne gouvernance locale au regard du système de la décentralisation à Madagascar

• 1er prix du concours de mémoires interregional de l'océan Indien / Université d’Antananarivo (Madagascar)

Dina Narindra Rahjaga , Master 2 –Droit des Affaires – promotion 2017

Titre du mémoire : Essai sur la fiducie sûreté