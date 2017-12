Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 7 heures

La 31ème édition du Téléthon Réunion se tiendra les samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 dans l'île. La chanteuse Missty et l'animateur télé Claudio deviendront l'espace d'un week-end la marraine et le parrain de cette manifestation. Objectif : dépasser la barre des 500 000 euros de dons.

