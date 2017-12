Selon nos informations, l'élection pour remplacer Nassimah Dindar à la tête du conseil départemental se déroulera le lundi 18 décembre 2017 au Palais de la Source. Une information confirmée par l'une de nos sources. Depuis la confirmation par le Conseil constitutionnel de l'élection de la liste "Entente républicaine" le 1er décembre et conformément à la loi sur le non-cumul des mandats, la sénatrice disposait un mois pour démissionner de son poste de présidente de la collectivité.



Les "Sages" ont confirmé l'élection de la liste aux sénatoriales. La présidente UDI du conseil départemental, Jean-Louis Lagourgue, maire LR de Sainte-Marie, et Viviane Malet sont donc restés sénateurs.

Le premier magistrat a lui aussi un mois pour demissionner après cette décision. Les élections pour son remplacement à lui et à Nassimah Dindar doivent ensuite avoir lieu dans le mois suivant les démissions.

Si le scrutin pour les fonctions de maire sainte-mariéen devrait se dérouler sans grand suspense, celui pour l'accession à la présidence du Département est depuis plusieurs semaines déjà sources de grosses tensions et de déchirements à droite.

En effet, Didier Robert, président de Région (LR), soutient la candidature de Jean-Claude Lacouture, maire et conseiller départemental de l'Etang-Salé, empétré dans plusieurs plaintes contre lui.

Nassimah Dindar (UDI), Michel Fontaine, ex sénateur et maire de Saint-Pierre (LR) et Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, soutiennent la candidature de Cyrille Melchior, actuel premier vice-président LR du Département. Les tractations et autres ralés poussés sont sans doute loin d'avoir atteint leur apogée...

Pour rappel, la requête contre l'élection de Nassimah Dindar avait été déposée part Vital Nirlo, un charcutier de la Bretagne à Saint-Denis.

Le conseil constitutionnel a estimé qu'il "se borne à indiquer que des irrégularités se seraient produites durant la campagne électorale de nature à fausser les résultats de l'élection. Il allègue également que la liste "L'entente républicaine " aurait dépassé le montant des dépenses électorales autorisées".

La haute juridiction note ensuite : "'Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Dès lors, sa requête doit être rejetée".

ts/mb/www.ipreunion.com