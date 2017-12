Une dizaine de salariés sur une soixantaine de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA-974) grévait le mardi 5 décembre 2017 à la Direction régionale de la structure à Savanna dans la ville de Saint-Paul. L'intersyndicale CFDT "Santé Sociaux Réunion" et CGTR" Santé et de l'Action Sociale" réclame la réintégration "d'un collègue licencié injustement sans cause réelle et sérieuse". Retrouvez toutes les explications dans une série de vidéos.

Isabelle Clain, psychologue-clinicienne et représentante du personnel syndiquée à la CFDT, s'indigne du licenciement de son ex-collègue, infirmier depuis plus de 20 ans à l'ANPAA-974.

"On lui reproche de s'être énervé et d'avoir tapé fort sur une table lors d'une réunion avec la direction. Il compte contester ce licenciement et depuis sa mise à pied conservatoire, il ne touche plus de salaire depuis octobre", commentait-elle ce mardi. Elle détaille cette situation dans cette vidéo.

Lire aussi : Les salariés en grève pour un licenciement jugé "injustifié"

Isabelle Clain, psychologue-clinicienne et représentante du personnel syndiquée à la CFDT, s'indigne du licenciement de son ex-collègue à l'ANPAA-974 pic.twitter.com/UmcmcWm1l2 — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 5 décembre 2017

Alain Faustin consteste, lui, son licenciement. Il était employé depuis 24 ans. Ses collègues de l'ANPAA et ceux de la Fédération régionale d'addictologie se mobilisent aussi pour lui.

"J'ai été licencié car il y a des choses que je n'aurais peut-être pas dû dire. Un licenciement sans cause réelle et sérieuse ? Oui. Je demande le versement de mes indemnités car je n'ai plus de salaire depuis octobre. Je n'ai jamais reçu aucun avertissement et le 20 novembre on m'a licencié pour faute grave", précisait-il.

Il compte contester cette sanction jugée trop lourde. Et constitue son dossier pour les prud'hommes. Selon la syndicaliste, les conditions de travail se dégradent au sein de la structure. D'autres salariés ne cessaient pas le travail "par peur" estime-t-elle.

Certains salariés dénoncent "un management par la peur et la sanction" depuis la nomination d'une nouvelle directrice en 2013. Actuellement en congés, celle-ci n'était pas présente ce mardi au siège de l'ANPAA. Malgré nos sollicitations, aucun représentant de la direction ne répondait à nos questions. Aucun d'eux non plus ne nous recontactait malgré notre demande.

La représentante du personnel Isabelle Clain, souhaite, elle, l'application des mesures préconisées dans un rapport évoquant des risques psycho-sociaux dans l'association. pic.twitter.com/feikA4U4Vb — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 5 décembre 2017

La représentante du personnel Isabelle Clain, demande, elle, l'application des mesures préconisées dans un rapport évoquant des risques psycho-sociaux dans l'association.

Selon elle, les conditions de travail seraient très dégradées au sein de la structure. D'autres salariés ne cessaient pas leur activité "par peur" pic.twitter.com/SdAxPsXXLf — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 5 décembre 2017

ts/www.ipreunion.com