Florence Gironcel souhaite lancer son entreprise de produits cosmétiques pour les vegans. Afin de concrétiser cet objectif, elle vient de lancer une campagne de financement participatif sur la plate-forme Poc Poc.

Voici une vidéo de des caractéristiques de produits qu’elle désire commercialiser. Elle veut obtenir 1 760 euros pour créer son site de e-commerce. Il reste 85 jours pour effectuer un don. Pour l’instant, la collecte s’élève à une centaine d’euros.

Le véganisme exclut de l’alimentation tout produit d'origine animale (végétalien). Ses pratiquants adoptent un mode de vie respectueux des animaux (habillement, cosmétiques, loisirs).

Florence Gironcel souffre d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Elle doit se nourrir autrement et découvrait l’existence des cosmétiques dédiées aux vegans.

"Pourquoi pas faire de ma passion mon métier en réunissant sur un seul et même site diverses marques de cosmétiques et faire profiter à toute la population de ces produits qui sont à la fois respectueux des animaux car non testés sur ces derniers", annonce-t-elle dans son texte de présentation. Ces produits ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens ni d’ingrédients sources de troubles divers.

"La découverte de cosmétiques neutres, sains, naturels et non testés sur les animaux, fut pour moi une révélation. Ce concept m'a permis de prendre conscience que le fait d’utiliser des cosmétiques vegans c'est aussi privilégier le respect de la vie animale, l'environnement et par conséquent l’Homme", ajoute-t-elle.



Diplômée dans le domaine de l’esthétique, la porteuse de projet, actuellement sans emploi, veut sensibiliser à son mode de vie jugé "plus sain". Florence Gironcel compte s’associer à des producteurs locaux afin d’expédier des colis dans le département ou vers métropole.



ts/www.ipreunion.com