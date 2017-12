Il sera sous certains sapins de Noël le 25 décembre prochain. Le jeu de société Little Knight's Adventure ou l'aventure du petit chevalier en Français, sorti ce samedi 2 décembre 2017, a été réalisé par deux Réunionnais, Arnaud Bru et Rémy Narcisse. Le jeu de société péi pourrait bien trouver son public d'amateurs.

Little Knight's Adventure a été finaliste du concours "The Flux Capacity Publishing Challenge", organisé par le site thegamecrafter.com, et est disponible en deux langues, Français et Anglais. Le but du jeu est simple et basique : conquérir de nouveaux territoires et triompher du grand méchant final : un dragon dans ce jeu.

L'histoire : Le Roi a péri ! Le château est maintenant sous l’emprise du terrible dragon, et le royaume vit une période très sombre. Partez explorer le monde à la recherche de puissantes armes et armures. Soyez le premier à triompher du dragon et devenez le nouveau souverain !







Comment jouer ? Vous disposez de 4 mouvements par tour. Les terrains accidentés (Forêts, Montagnes, Canyons et Rivière) comptent pour 2 mouvements. Déplacez-vous dans le royaume et atteignez les Donjons. Lancez 3 dés pour vaincre un Donjon et récupérer l’armure associée ainsi qu’un butin qui augmentent votre puissance. Placez vos armures sur votre Champion(ne). Obtenez une épée et un bouclier indispensable pour attaquer le dragon. Visitez les arènes pour obtenir plus de butins. Combattez les autres joueurs afin de leur voler leurs armures et butins. Soyez le premier à triompher du dragon.



