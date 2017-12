Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Ce mercredi 6 décembre 2017, l'usine sucrière de Bois-Rouge était toujours bloquée par une partie du personnel. Depuis deux jours, elle ne peut pas réceptionner les cannes du bassin Est. Du côté de Beaufonds, une réunion s'est tenue ce matin et les planteurs ont "pris l'engagement de ne plus présenter à l'achat des chargements non conformes". Nous publions le communiqué de Tereos ci-dessous. (Photo archives)

