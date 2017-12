Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Pas facile de circuler entre le Nord et l'Ouest ce mercredi 6 décembre 2017. Entre 15 et 16 kilomètres d'embouteillages se sont formés depuis la Pointe du Gouffre sur la route du Littoral jusqu'à Savannah. En cause : une accumulation d'incidents dont un carambolage à Cambaie et un véhicule en panne. (Photo : Radar 974)

