Ce mercredi matin 6 décembre 2017 à L'Étang-Salé, la SEMADER remettait à l'association Run Odysséa un chèque de 3440 euros, résultat de l'action collective menée par ses salariés, dans le cadre des 10 ans de la course de lutte contre le cancer du sein à la Réunion. Nous publions ci-après le communiqué envoyé par les services du bailleur. (Photo d'illustration)

La SEMADER a marqué de manière durable et originale son soutien à cette cause avec la création en interne d’une œuvre artistique et collective. Pendant une semaine, chaque collaborateur a été invité à s'exprimer autour du thème d'Odyssea, guidé par une artiste locale. Au final, ce sont près de 60 salariés qui ont réalisé des créations individuelles qui ont été assemblées pour créer une œuvre unique et collective.

Pour permettre de récolter des dons, ce projet artistique a été présenté sur la plateforme de financement participatif LEETCHI. 3440 euros ont été collectés en 30 jours, et ont été reversés en intégralité à l’association RunOdyssea. Ce don permet à l’association d’atteindre les 155 000 euros de dons, soit 5000 euros de plus que l’objectif 2017. Pour mémoire, ces dons sont utilisés à la Réunion pour améliorer le quotidien des malades et de leur famille, pour prévenir la maladie et faciliter l’après-cancer.

Les donateurs présents ont été personnellement remerciés par Nathalie Bourcier, Présidente de RunOdyssea, et Joël Personné, Directeur Général de la SEMADER, qui a également félicité les salariés pour leur implication spontanée. Il s’est engagé au nom de la SEMADER à faire encore mieux l’année prochaine, pour être en mesure de reverser un don encore plus important.

Solidaire par nature, le bailleur est très impliqué dans la lutte contre le cancer du sein, au travers de son partenariat depuis 7 ans avec la course, et aussi grâce à ses salariés et locataires, qui cette année ont rassemblé une équipe SEMA’Team de 470 personnes, ce qui leur a permis de remporter le 2ème prix de la plus grande équipe de la manifestation.