La Cinor a officialisé ce mercredi 6 décembre sur la Résidence les Flamboyants, à Sainte-Suzanne, la pose de la 100e borne enterrée sur son territoire. Il s'agissait de l'inauguration du dispositif des bornes enterrées sur la Résidence les Flamboyants, à Sainte-Suzanne, où 7 bornes ont été installées, avec une mise en service attendue pour ce jeudi 7 décembre. Ces nouveaux équipements rejoignent le parc de bornes enterrées de la Cinor qui se porte donc à 100 -dont 10 sur Sainte-Suzanne. Ils remplaceront à terme le système de collecte via les bacs jaunes et gris. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Cinor



Chaque locataire est (ou a été) ainsi sensibilisé à l'intérêt d'utilisation de ces équipements. Ainsi, la Cinor a réalisé des rencontres auprès des habitants visant à les informer sur l'intérêt du tri, et les conseiller pour la gestion des encombrants et DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques).



Pour sa part, la Semader a mené des actions de plantation pour les locataires intéressés et s'est fait facilitatrice pour le partage d'informations visant à l’entretien du logement et ce avec des outils de communications dédiés. “Le dispositif vise à redonner un sens au geste de tri rendu par ce dispositif moins contraignant en immeuble. Nous avons veillé bien sûr à ce que les agents de proximité de la Semader et ceux de la Cinor mènent des actions de sensibilisation et d'explication. L'accueil a été plutôt positif”, explique Josette Ogire, vice-présidente de la Cinor et Présidente de la commission environnement.

La Cinor ne manque pas de mettre en exergue les avantages de ce nouveau d’équipement de collecte en apport volontaire qui se révèle en effet même moins onéreux que le service classique de collecte en porte à porte. En 2015, en coût complet, la tonne collectée en borne enterrée revient à la collectivité à 322 €au lieu de 324 € pour la tonne collectée en porte à porte par benne-tasseuse.