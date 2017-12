Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Une dizaine de salariés de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA-974) grévait le mardi 5 décembre 2017 à l'extérieur de la Direction régionale de la structure à Savanna dans la ville de Saint-Paul. L'intersyndicale CFDT "Santé Sociaux Réunion" et CGTR "Santé et de l'Action Sociale" réclame la réintégration "d'un collègue licencié injustement sans cause réelle et sérieuse". La direction ne répondait pas à nos sollicitations le jour du mouvement. Elle le fait ce jeudi 7 décembre en nous envoyant un communiqué que nous publions intégralement. (Photo d'archives)

Une dizaine de salariés de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA-974) grévait le mardi 5 décembre 2017 à l'extérieur de la Direction régionale de la structure à Savanna dans la ville de Saint-Paul. L'intersyndicale CFDT "Santé Sociaux Réunion" et CGTR "Santé et de l'Action Sociale" réclame la réintégration "d'un collègue licencié injustement sans cause réelle et sérieuse". La direction ne répondait pas à nos sollicitations le jour du mouvement. Elle le fait ce jeudi 7 décembre en nous envoyant un communiqué que nous publions intégralement. (Photo d'archives)