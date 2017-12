La Case Pitey et le Blue Margouillat à Saint-Leu, l'Ambéric au Tampon et l'Atelier de Ben à Saint-Denis. Voici les quatre restaurants réunionnais classés parmi les 1.000 meilleures tables du monde pour l'année 2018. (photo d'illustration)

Les quatre restaurants arrivent en fin de classement, ils se classent entre la 900ème et la 1.000ème place sur une notation évaluée sur 100. Un score de 80.5 points pour la Case Pitey et le Blue Margouillat de Saint-Leu, 80,25 points pour l'Ambéric au Tampon et 80 points pour l'Atelier de Ben à Saint-Denis, note minimale.

La meilleure table du monde est aussi française : celle du restaurant Guy Savoy à Paris, avec un score de 99,75 points sur 100.



www.ipreunion.com