Ce jeudi 8 décembre 2017, une quarantaine de planteurs s'est rassemblée devant l'usine sucrière de Bois-Rouge, toujours à l'arrêt. Les salariés demandent une revalorisation de leur prime d'intéressement. Les agriculteurs sont donc dans l'incapacité de livrer leurs cannes. Les négociations entre l'intersyndicale et la direction sont toujours au point mort.

15h15 - La fin de l'ultimatum lancé par les planteurs est prévue à 16 heures ce jeudi. Les planteurs présent sur le site lancent un appel pour grossir leurs rangs.

15h10 - Une équipe d'agents de sécurité renforcée par des effectifs de police est postée devant l'entrée des bureaux des Tereos.

15h00 - "On pousse pour terminer cette campagne. Si on ne livre pas la canne, comment on va faire ?" déplore Dominique Clain, planteur de la CGPER.

Sucrerie de Bois-Rouge à l'arrêt - Dominique Clain, planteur de la #CGPER explique leur action pic.twitter.com/pk09KNzxUp — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 7 décembre 2017

- Ce qu'il se passe à Bois-Rouge -

Depuis maintenant trois jours, la sucrerie de Bois-Rouge et à l'arrêt. Les salariés ont cessé le travail et leurs négociations avec la direction se sont soldées par un échec. Conséquence : les planteurs sont dans l'incapacité de livrer leurs cannes. Ce jeudi, c'est une quarantaine d'entre eux qui a pris ses quartiers devant le siège de la direction pour lancer un ultimatum à Tereos. La société a proposé une médiation, prévue ce lundi. Les agriculteurs refusent d'attendre jusque là.