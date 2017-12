Météo France nous promet un temps est chaud et plutôt ensoleillé pour ce jeudi 7 décembre 2017. Nous publions ci-dessous les prévisions des météorologues

La Réunion reste dans un environnement sec et pas très instable. Le temps est chaud et plutôt ensoleillé, les averses de l'après-midi ne sont pas encore significatives pour la saison, c'est dans l'Ouest que les pluies sont les plus fréquentes. L'alizé souffle de l'Est avec conviction mais sans excès. La mer est agitée.