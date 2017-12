BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 7 décembre 2017 :



Conseil départemental et les cinq intercommunalités - Il y a les grand élus voyageurs et il y a les autres

Après la polémique liée au déplacement de 200 élus locaux au Congrès des maires en métropole, Imaz Press passe à la loupe les cinq intercommunalités de l'île (CINOR, TCO, CIVIS, CASUD et CIREST), les Conseils départemental et régional afin d'examiner l'objet et le nombre de leurs missions de novembre 2016 à novembre 2017. On ne voyage pas à la même fréquence dans ces différentes structures. On se déplace plus à la Région et au Département et à la Région que dans les "intercos". Retrouvez les résultats complets de notre évaluation. (

Didier Robert, le président de Région absent un jour sur trois

1 jour sur trois. C'est environ la moyenne des absences de Didier Robert, président du Conseil Régional. Enchaînant les voyages (presque) plus rapidement que son ombre, l'homme de la Pyramide Inversée a une vingtaine de voyages à son actif entre juillet 2016 et septembre 2017. En comparaison avec les présidents du Département, de la Civis et du TCO, il récolte sans peine la palme du plus grand voyageur. Et le compteur continue de tourner tandis que frais de bouche d'hébergement et de déplacement se rajoutent sans compter.

[VIDEO] Malade, il est obligé de se séparer de son chien - L'association RPA lance un appel à l'adoption

Non, il ne s'agit pas d'un appel à l'adoption comme (malheureusement) tant d'autres. Loupio cherche activement une famille d'adoption. Son maître, Jean-Claude, tombé gravement malade, ne peut plus s'occuper de son chien... lui aussi malade. Après lui avoir offert le traitement nécessaire, l'association RPA lance un appel pour mettre à l'abri le petit animal.

Contre 4 millions en France - Les entreprises réunionnaises dégagent 6,9 milliards d'euros de valeur ajoutée

"En 2015, la valeur ajoutée dégagée par les entreprises marchandes réunionnaises est de 6,9 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires de 24,2 milliards d'euros. Largement porté par les activités immobilières, l'investissement s'élève à 1,9 milliard d'euros" indique l'Insee. "Il est concentré sur quelques entreprises, puisque 5 % des entreprises hors micro-entreprises réalisent 94 % de l'investissement. Enfin, par rapport à 2014, la valeur ajoutée augmente de 4 %, hausse portée par seulement la moitié des entreprises" ajoute l'institut de la statistiques dont nous publions le communiqué si-dessous

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "Il est debout, immobile comme un réverbère "

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "Il est debout, immobile comme un réverbère" ?

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Un temps est chaud et plutôt ensoleillé

Météo France nous promet un temps est chaud et plutôt ensoleillé pour ce jeudi 7 décembre 2017. Nous publions ci-dessous les prévisions des météorologues