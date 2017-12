BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi 8 décembre 2017 :



Constructions les pieds dans l'eau ou cases sans permis dans les hauts, pas le même tarif

Les constructions sur la plage ne cessent de faire " bat la lang' ". Collectifs et riverains déplorent une privatisation du domaine public maritime et plaident pour l'application de la loi. Car il existe un cadre légal destiné à réguler les occupations du rivage. Tout comme il existe une législation autour des cases implantées en zone non constructible ou sans permis de construire. Dans le second cas, les ordonnances de démolition ne tardent généralement pas. Dans le premier, c'est une autre histoire.



[VIDÉOS] La plage de Trou d'eau change de visage - Dix filaos détruits par des tractopelles



Touchée par l'érosion, la plage de Trou d'eau à la Saline-les-Bains va changer de visage. Dix filaos attaqués par les termites menaçaient de s'écrouler. Un danger. Des tractopelles détruisent ces arbres depuis le lundi 4 décembre 2017. Des blocs rocheux vont aussi être enlevés sur une portion de 60 mètres. 80 tonnes de sable seront acheminées sur le site en février 2018. Objectif : reprofiler le site.



Lutte contre les maladies génétiques : Les sapeurs-pompiers de La Réunion se mobilisent pour le Téléthon



Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion (Sdis 974) et l'Union Des Sapeurs-Pompiers 974 (UDSP 974) annoncent la mobilisation de 600 personnels du SDIS 974 et 70 jeunes sapeurs-pompiers en faveur du Téléthon 2017. Cette année, le Téléthon fête sa 31ème édition les 8 et 9 décembre. Un grand rendez-vous de généreuse solidarité, pendant lequel, durant trente heures, la France se mobilise pour apporter son soutien aux personnes souffrant de maladies génétiques. En 2016, ce tour de l'île des sapeurs-pompiers avait permis de collecter plus de 43 000 euros. Nous publions le communiqué du Sids ci-dessous (Photo archives)



Le premier salon des youtubeurs et blogueurs péi débarque à Saint-Pierre - Rencontres, ateliers, concours sont au programme



Saint-Pierre accueille ce vendredi 8 et samedi 9 décembre un événement d'un nouveau genre. Les youtubeurs et blogueurs réunionnais ont rendez-vous à la salle Kerveguen pour rencontrer et faire partager leurs passions. (photo Facebook - Salon des Youtubeurs)



Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "Il va toujours en haillons"



Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "Il va toujours en haillons" ?

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Entre soleil et grisaille



Il va faire beau sur quasiment toute l'île ce vendredi matin 8 décembre, mais cela va se gâter dans l'après-midi avec des averses prévues dans les hauts de l'ouest et du nord annonce Météo France