Les salariés de la sucrerie de Bois Rouge à Saint-André entament leur quatrième jour de grève ce vendredi 8 décembre 2017. Les grévistes réclament une revalorisation de leur prime d'intéressement. Une réunion préparatoire doit se tenir ce vendredi matin entre l'intersyndicale FO-CFDT-CGTR et l'inspection du travail à la sous-préfecture de Saint-Benoît. La direction de Téréos, propriétaire de l'usine, a demandé cette médiation de la Direction du travail. Ce mouvement de grève - qui se produit en fin de campagne sucrière -, provoque le mécontentement des planteurs qui ne peuvent plus livrer leurs cannes. Actuellement réunis à la plateforme de Beaufonds, ils vont décider des actions à mener. Une quarantaine d'agriculteurs empêche les camions de sortir du centre de réception. Suivez notre live. (Photo d'illustration)

8 h 15 : Les planteurs laissent le chauffeur du camion le déplacer afin de laisser un autre agriculteur passer pour aller récupérer du matériel.

8 h 12 : La réunion n'a toujours pas commencé. Les planteurs arrivent par groupes sur le site. La gendarmerie est également là.

8 h 10 : Le chauffeur du camion bloqué témoigne. "Je devais aller récupérer de la mélasse à l'usine du Gol. Heureusement que mon camion était vide sinon j'aurais tout perdu", précise-t-il à propos de son véhicule à l'arrêt.

La mélasse du chauffeur de camion n'est pas perdue pour tout le monde. Regardez... pic.twitter.com/Dg60xyA0UL — RunActus (@RunActus) 8 décembre 2017

7 h 53 : "Nous perdons de l'argent car les cannes ne sont plus livrées. C'est maintenant à Téréos d'en perdre. C'est le revers de la médaille pour eux", commente un planteur face au camion désormais bloqué.

7 h 50 : Le planteur Vital Payet de la FDSEA et d'autres agriculteurs empêchent un camion de sortir du centre de réception. Le véhicule ne peut passer car la voie de circulation est obstruée par un tracteur et des pick up stationnés sur le bas côté. Le chauffeur devait aller récupérer de la mélasse. Regardez cette action dans la vidéo tournée sur place.

Les planteurs se réunissent à la plateforme de Beaufonds afin de décider de leurs actions pour que l'usine de Bois Rouge à l'arrêt récupére leurs cannes. Ils empêchent les camions de quitter le centre de réception pic.twitter.com/rKKUAT7Qli — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 8 décembre 2017

7 h 40 : Une quarantaine de planteurs se rassemble à la plateforme de Beaufonds. Ils vont décider de leur action lors d'une réunion prévue à 8 heures.

7 h 35 : Contacté par téléphone, Pascal Dalleau, représentant de FO, nous confirme l'organisation d'une réunion préparatoire entre inspection du travail et l'intersyndicale FO-CFDT-CGTR. "C'est une réunion prévue à 8 h 30 à la sous-préfecture de Saint-Benoît. Elle précède la médiation prévue ce lundi à la DIECCTE. FO et la CFDT seront là, je ne sais pas si la CGTR sera là", indique-t-il.