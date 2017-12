BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi 9 décembre 2017 :



- Noël, lorsque le superflu prime parfois sur la solidarité

- Dans le cadre des festivités du 20 décembre - Saint-Denis - Ils vont courir pour les Foulées de la liberté

- Le thème de cette édition : "Trait d'union" - La célèbre conférence TEDx revient à La Réunion

- Jouets, cadeaux, déco... - Saint-Paul - Un marché pour Noël

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Des averses l'après-midi

Noël, lorsque le superflu prime parfois sur la solidarité

Plus qu'une quinzaine de jours avant Noël. Alors que la fête approche à grand pas, les supermarchés se remplissent, au même titre que les caddies. Jouets, cadeaux, produits frais... tous les ingrédients doivent être réunis pour que la célébration soit belle. Le rouge de décembre ne suffit cependant pas à camoufler la réalité derrière cette course effrénée à la consommation. Où le superflu prime parfois sur la solidarité.

Dans le cadre des festivités du 20 décembre - Saint-Denis - Ils vont courir pour les Foulées de la liberté

La 19ème édition des Foulées de la liberté aura lieu le mardi 19 décembre à partir de 19h45 dans le quartier du Chaudron (Saint-Denis). Organisée par le centre de loisirs des jeunes de la direction départementale de la sécurité publique, cette course entre dans le cadre des festivités du 20 décembre. Le départ de la course se fera de la route Digue et l'arrivée sur le parking du Jumbo Score du Chaudron. Animation musicale et riz chauffé sont prévus.

Le thème de cette édition : "Trait d'union" - La célèbre conférence TEDx revient à La Réunion

Après un an d'absence, la conférence TEDxRéunion fait son retour à l'Université de La Réunion au campus du Moufia à Saint-Denis. Ce samedi 9 décembre 2017, de 8h00 à 15h00, de nombreux invités venus de l'île et d'ailleurs viendront exposer leurs idées pour le futur autour du thème choisi : "trait d'union". Nous publions ci-après quelques lignes sur l'événement.

Jouets, cadeaux, déco... - Saint-Paul - Un marché pour Noël

Le marché de Noël revient pour la 8ème année consécutive sur le front de mer de Saint-Paul. Artisanat, food Festival, brocante de nuit et animations sont au programme de cette manifestation organisée le samedi 9 et le dimanche 10 décembre 2017. Une centaine de stands seront installés sur 3 500 m2 de surface d'exposition. 7 000 visiteurs sont attendus par Tienbooo Com, organisateur de la manifestation (Photos archives)

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Des averses l'après-midi

Que vous réserve le temps de ce samedi 9 décembre 2017 ? Pluie, soleil, vent ? Météo France vous donne la réponse avec son bulletin de prévisions publié ci-après en intégralité.