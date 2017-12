Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

Les représentants de Téréos et l'intersyndicale FO-CGTR-CFDT signaient ce vendredi 8 décembre 2017 un accord pour la revalorisation de la prime d'intéressement. La sucrerie de Bois Rouge va donc redémarrer son activité et les planteurs livrés leurs cannes. Nous publions ci-après et en intégralité le communiqué envoyé par l'industriel. (Photo d'archives)

