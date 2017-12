Après un an d'absence, la conférence TEDxRéunion fait son retour à l'Université de La Réunion au campus du Moufia à Saint-Denis. Ce samedi 9 décembre 2017, de 8h00 à 15h00, de nombreux invités venus de l'île et d'ailleurs viendront exposer leurs idées pour le futur autour du thème choisi : "trait d'union". Nous publions ci-après quelques lignes sur l'événement.

2012, 2013, 2014, 2015 et maintenant 2017… TEDxRéunion est de retour ! Rendez-vous le samedi 9 décembre 2017 à l’Amphithéâtre bioclimatique du Campus du Moufia pour découvrir cette 5ème édition sur le thème : "Trait d’Union". TEDxRéunion, c’est avant tout des idées ! Fidèle à l’esprit de TED et des TEDx, TEDxRéunion 2017 a pour objectif de partager les idées qui feront le monde de demain. Des idées qui viennent de La Réunion…ou d’ailleurs. Des idées qui vous pousseront à réfléchir… mais aussi à agir.

Cette 5ème édition réunira une dizaine d’intervenant-e-s aux profils divers, qui ont accepté d’entrer dans le rond rouge afin de partager avec vous leurs visions, leurs expériences et leurs découvertes autour du Trait d’Union. Ils/Elles vous consacreront aussi leur énergie lors des temps d’échanges et de rencontre. Ne ratez pas le rendez-vous exceptionnel avec l’idée qui pourrait changer votre vie. La conférence sera diffusée sur internet en temps réel sur ce site.

Depuis 25 ans, la conférence américaine TED rassemble des esprits brillants dans leur domaine pour partager leurs idées avec le monde. C’est un événement annuel où les plus grands talents internationaux sont invités à partager leurs passions. "TED" ("Technology, Entertainment, Design") s’intéresse à trois grands domaines, qui, ensemble, façonnent notre avenir. Mais l’événement ne s’arrête pas là et présente des idées quelles que soient les disciplines.

- Le concept de TEDx-

Le concept : des interventions de 3 à 18 minutes où des experts, créateurs, personnalités… échangent leurs idées sur des sujets tels que la science, les arts, la vie de la cité, les questions mondiales, l’environnement… TED se démultiplie sur la planète depuis 2009 par des événements TEDx organisés de manière indépendante et respectant les principes de TED. 2.000 événements TEDx sont organisés dans le monde chaque année.

La première édition portait sur "L’île est monde" (2012), la deuxième "Ile et temps d’agir" (2013), la troisième "Îles et possibles" (2014), clôturant un tryptique sur l’exploration de l’insularité avec la focale TEDx et la quatrième "Réunion d’Avenir". Fidèle à l’esprit de TED et des TEDx, TEDxRéunion 2017 a pour objectif de partager les idées qui feront le monde de demain. Des idées qui viennent de La Réunion…ou d’ailleurs. Des idées qui vous pousseront à réfléchir… mais aussi à agir.







