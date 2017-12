Que vous réserve le temps de ce samedi 9 décembre 2017 ? Pluie, soleil, vent ? Météo France vous donne la réponse avec son bulletin de prévisions publié ci-après en intégralité.

Après la dissipation des entrées maritimes présentes en début de matinée sur l'Est, le temps est généralement clément sur le département pour ce début de week-end. Toutefois, les traditionnels développements nuageux dans l'intérieur sont de nouveau de la partie et s'accompagnent d'averses et débordent dès le début d'après-midi vers l'Ouest Réunionnais.

Les cumuls de précipitations sont raisonnables sur la journée. Les températures maximales sont voisines des 28 à 30 degrés sur le littoral, 15°C au Maïdo et 24 à 25°C dans les cirques.

Le vent d'Est est faible à modéré sur les côtes Nord et Sud. La brise domine de la Possession à Saint-Pierre.

La mer est peu agitée à agitée.