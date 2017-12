Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Le marché des produits du terroir revient à Saint-Benoît le samedi 9 décembre et 10 décembre 2017 devant le marché couvert de la commune. L'occasion pour les visiteurs de profiter des produits et créations authentiques des artisans et agriculteurs locaux. Des letchis seront aussi vendus mais en petite quantité. Nous publions ci-après le communiqué envoyé par les services de la mairie à propos de cette manifestation.

