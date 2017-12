L'AFD et l'Association Frédéric Levavasseur ont signé ce mercredi 6 décembre 2017 trois conventions de crédit pour un montant total de 6,1 millions d'euros. À la clé : des investissements pour le projet "Village Papillon" de l'Association dans le quartier de Commune Prima à Saint-Denis. Nous publions le communiqué à ce sujet ci-dessous.

Regroupement des activités de l’association

Sur le chef-lieu et dans ses environs proches, l’Association Frédéric Levavasseur gère un Pôle

Travailleurs handicapés et un Institut Médico-Educatif (IME). Elle dispose également de son siège social qui regroupe le volet administratif de ses activités.

Les activités de ces établissements sont éparses géographiquement et sont devenues avec le temps moins efficientes. Exigus, les locaux ne sont plus adaptés pour un accueil optimal des usagers, des travailleurs handicapés et des salariés de l’association. L’Association a décidé d’initier mi-2014, en partenariat avec les autorités de tutelle (ARS-OI et Département), un projet de restructuration et de regroupement sur un site de 11 000 m 2 , dénommé "Village Papillon".

L’AFL a bénéficié de 3 prêts de l’AFD d’un montant total de 6,1 millions d’euros pour un

investissement global de l’association de 18 millions d’euros. Dans le cadre du Village Papillon, les travaux permettront la réalisation de la délocalisation et de la construction de l’Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) et de l’entreprise adaptée (EA) les Tidalons, du Siège social de l’Association et de l’IME Levassaseur. Outre des économies d’exploitation pour l’association, le projet contribue au développement d’activités économiques et à la cohésion sociale au cœur du quartier de Commune Prima.

Plus de 300 bénéficiaires en situation de handicap

La prise en charge de 60 jeunes déficients intellectuels et 40 jeunes autistes usagers de l’IME

Levavasseur sera améliorée dans des locaux entièrement neufs. Egalement, près de 200 travailleurs handicapés (ESAT et EA) vont travailler dans de meilleures conditions et pour leur insertion dans des activités de façonnage, de mise sous pli et de garage automobile associatif. Enfin, les conditions d’exercice des salariés de l’AFL vont être améliorées grâce à la mise à disposition de locaux neufs aux solutions architecturales respectueuses de l’environnement.



Une démarche partenariale de l’AFD auprès du secteur médico-social

L’AFL est le 2 ème acteur d’envergure du secteur médico-social bénéficiant d’un accompagnement financier de l’AFD ces 2 dernières années. L’AFD a renforcé son appui aux infrastructures d’accueil des personnes handicapées et des personnes âgées. Au-delà de l’amélioration de la cohésion sociale, l’Agence participe à la mise en œuvre des politiques publiques de santé locale et nationale.