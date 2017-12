Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 heures

Ce samedi 9 décembre 2017, la laïcité et le vivre-ensemble seront à l'honneur à Sainte-Marie. Au programme : animations et concerts du côté de la place du marché forain de Beauséjour. L'événement est organisé par l'association de l'Adesir et le centre social de la Ressource. (Photo d'illustration)

