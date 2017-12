Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) menaient des opérations de sécurisation tout au long du week-end des samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017. Nous publions ci-après le bilan de leurs contrôles. Les motards ont relevé 19 alcoolémies dont 9 infractions délictuelles, soit des automobilistes avec des taux supérieurs à 0.40 mg/l d'air expiré. Leur permis a été retiré sur le champ. La palme de inconscience revient à ce pilote de deux roues, circulant sur un scooter sans assurance et avec un casque non attaché. De plus, dépisté positif, le taux révélé par l'appareil a été de 1.04 mg/l d'air expiré. Il était désespéré par la mort de Johnny Hallyday. (Photo d'illustration)

