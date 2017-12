Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

L'Aquathlon, vous connaissez ? Non rien à voir avec le Téléthon organisé tout ce week-end dans l'île. Il s'agit d'une épreuve sportive consistant à enchaîner de la natation et de la course à pied sans arrêt du chronomètre. Le championnat de La Réunion de la discipline se déroulait ce samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 à la piscine du Chaudron. Une compétition organisée par le CAC Triathlon. 300 participants s'affrontaient. Regardez les images et la galerie de photos prises par notre photographe présent sur place ce dimanche. (Photos RB/Imaz Press)

