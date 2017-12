Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé 12 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end des 9 et 10 décembre 2017 permettant de relever 18 délits. 70 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Les forces des Polices ont procédé à des contrôles sur l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique, notamment en accentuant les dépistages de l'imprégnation alcoolique ayant conduits à relever 4 alcoolémies délictuelles et une alcoolémie conventionnelle avec notamment un taux de 1.25mg/l d'air expiré sur la circonscription de Saint-André. La compagnie départementale d'intervention a relevé 64 infractions. À Saint-Denis la police locale a constaté 40 infractions dont 4 défauts d'assurance, 3 défauts de permis de conduire.

