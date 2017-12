Le Téléthon se poursuit à La Réunion ce dimanche 10 décembre 2017. Et c'est le moment ou jamais de faire un "ti geste" car l'objectif des 600.000 euros de promesses de dons ne sera sans doute pas atteint. Contacté, le coordinateur de l'événement dans l'île Georges Faubourg se montrait pessimiste. Selon lui, les projections ne semblent pas bonnes.

La 31ème édition de la manifestation organisée par l'Association française contre les myopathies (AFM) démarrait ce vendredi 8 décembre avec Saint-Pierre comme commune ambassadrice où le village était installé ce samedi. La chanteuse Missty et l'animateur télé Claudio occupaient respectivement le rôle de marraine et de parrain. Mais leur mobilisation n'a pas suscité la générosité.

La marraine se démenait pourtant comme vous pourrez le constater sur cette vidéo. Elle s'attaquait à la fabrication du plus grand samoussa du département. Regardez.

Une implication pas récompensée. Comme le constate avec regret Georges Faubourg. Il dresse un point d'étape.

"D'après nos projections, ça donne moins. On est loin de l'objectif des 600.000 €. Nous sommes presque à la moitié de cette somme. Les gens ne sont pas beaucoup venus au village du Téléthon. Pourtant les restaurants et la ville étaient pleines de monde", commentait-t-il un peu plus tôt ce dimanche matin, par téléphone. Un phénomène similaire à celui observé dans tout le pays.

75,6 millions d'euros de promesses de dons étaient comptabilisés. Une baisse par rapport à 2016 avec 92 millions récoltés. Cette baisse s'explique par le ralentissement des dons durant l'hommage rendu à Johnny Hallyday ce samedi. En raison de la diffusion par France 2 de cette cérémonie, le programme du Téléthon basculait sur France 5 une partie de l'après-midi.

"Je ne sais pas si c'est lié à Johnny mais les dons ont été perturbés. Les gens ne sont pas venus assez nombreux pour acheter au village du Téléthon les objets qui avaient été fabriqués. On a pas vendu en quantité suffisante. C'est ma première édition mais elle est mitigée. Un peu mi-figue, mi-raisin. J'espère qu'on aura une bonne surprise dans la botte du Père Noël", espère le coordinateur.

Il en saura plus sur la somme définitive obtenue ce lundi. Le responsable du centre d'appels, Patrick Auguste, annonçait, lui, un chiffre de 320.000 euros de dons à la mi-journée à nos confrères de Réunion Première radio.

Il reste encore le 36 37 pour faire remonter le montant des promesses mais là encore Georges Faubourg ne se montre pas confiant. Le don par téléphone à La Réunion représente en moyenne 20 à 25 % des dons. Les trois quarts de la somme finale est issue des activités menées sur le terrain.

En 2015, 480 000 € étaient récoltés et 542 000 € l'an dernier dans le département. Ces sommes permettent de participer à la recherche et aux traitements des maladies génétiques rares.

Cette année, une multitude de manifestations solidaires se tenait pourtant dans les vingt-quatre communes. Zumba géante, concours du mangeur de fraises, de la plus grande tresse de vacoa. ou encore les 24 heures de karting de roller, d’escrime, de karaté, de judo ou de foot...

"Le karting a permis de remporter plus 96.000 euros. Les employés communaux de Saint-Pierre ont organisé plein de jeux et ont rapporté plus de 9.200 €. Il est encore temps de donner. Le 36 37 fonctionne toute l'année", rappelle-t-il.

L'horloge tourne et vous pouvez aider le compteur à décoller encore plus. Enfin, si vous n'avez pas tout dépensé encore dans les achats de Noël. Allez c'est le moment de vous montrer généreux.

ts/www.ipreunion.com