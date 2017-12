Les salariés d'EDF à la Réunion se mobilisaient ce week-end des samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 pour la 31ème édition du Téléthon. Grâce à leur engagement, ils collectaient la somme de 18 000 euros au profit de l'Association Française contre la myopathie. Nous publions ci-après le communiqué de l'entreprise.

Fidèle partenaire du Téléthon, EDF à la Réunion a renouvelé son soutien à l’AFM-Téléthon pour cette 31ème édition. Les agents et de nombreux Réunionnais se sont mobilisés sans précédent, autour de trois actions phares : le Télétour – tour cycliste de l’île -, un " Kilowatt Bike Challenge " et la présence de la chorale Ker EDF. Cette mobilisation a permis de reverser à l’association plus de 18 000 euros.

Cette année encore, EDF à La Réunion mobilise les énergies pour faire grimper le compteur du Téléthon et faire avancer la recherche sur les maladies génétiques rares. Fidèle à ses valeurs d’engagement, de proximité et de solidarité, l’entreprise était présente à travers différentes manifestations.

Le Télétour, "un défi exceptionnel "

Ce tour cycliste de l’île, initié par un agent au milieu des années 2000, est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable. Plus de 100 cyclistes ont parcouru 228 km. Le produit de la vente des maillots a été intégralement reversé à l’AFM-Téléthon.

Un " Kilowatt Bike Challenge " à Saint-Pierre

Les Réunionnais ont été invités à donner de leur énergie pour boucler un tour de l’île virtuel sur le Kilowatt Bike EDF, installé à Saint-Pierre, ville ambassadrice de cette 31ème édition. Les kilomètres ainsi accumulés ont été convertis en euros au bénéfice du Téléthon.

La chorale Ker EDF mobilisée

Les agents EDF ont été également mobilisés à travers la chorale Ker EDF. Ils ont notamment accueilli la centaine de cyclistes à la centrale hydraulique de Sainte Rose en chanson.