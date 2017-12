Dernier jour de la semaine en ce dimanche 10 décembre 2017. Votre réveil sera agréable avec du soleil dans la majeure partie de l'île. Quelques nuages devraient gagner les hauts de Saint-Pierre à Saint-Philippe dans l'après-midi. Nous publions ci-après le bulletin de prévisions de Météo France.

On ressent un vent de Nord-Est. Au lever du jour le ciel se montre clément sur la majeure partie de l'île, les cirques, le volcan et les plages de l'ouest sont au soleil. Les habituelles entrées maritimes se limitent au littoral allant de Saint-Denis à Sainte-Rose avec par moments quelques débordements vers le Port, mais pas d'inquiétude car cela ne devrait pas durer.

Au fil des heures les nuages s'accrochent sur les pentes du relief. L'après midi, l'interieur de l'île s'ennuage plus franchement et les débordement nuageux s'opèrent en direction du sud-ouest et du sud où quelques averses sont possibles dans les hauts de Saint-Pierre à Saint-Philippe.

Le vent de Nord-Est est modéré avec des rafales de 40 à 50km/h entre le Port et Saint-Paul ainsi que sur les flancs Est du volcan. Les rafales devraient également être un peu plus soutenues sur les Plaines de l'Est. La mer est belle à peu agitée mais agitée sur les zones exposées au vent.