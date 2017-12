BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi 11 décembre 2017 :



- Un catalogue alerte contre les produits malhonnêtes - "Arnaques sur l'étiquette" : avant les fêtes, regardez bien ce que vous achetez !

- "Ambroise Vollard, un don singulier" - Le livre qui veut faire découvrir ce Réunionnais qui a révélé Picasso

- Dans le cadre des Assises de l'Outre-mer - Un appel à projets lancés pour les citoyens

- [PHOTOS] Elle leur rend un téton et une aérole - Alexia Cassar, la tatoueuse qui répare les seins des femmes

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "le vase s'est brisé"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Une matinée agréable avant la grisaille

Un catalogue alerte contre les produits malhonnêtes - "Arnaques sur l'étiquette" : avant les fêtes, regardez bien ce que vous achetez !

À l'approche de Noël et du jour de l'an, l'association Food Watch a mis en ligne son catalogue "spécial arnaque de fêtes". Foie gras, boudin, homard, bûche glacée... Aucun produit n'est épargné. Les étiquettes malhonnêtes sont directement pointées du doigt.

"Ambroise Vollard, un don singulier" - Le livre qui veut faire découvrir ce Réunionnais qui a révélé Picasso

Il est de loin le Réunionnais qui a le plus marqué le monde de l'art. Dénicheur de talents, ce marchand d'art dionysien a révélé Gauguin, Cézanne ou Matisse, mais aussi et surtout Picasso entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle. Aujourd'hui, Bertrand Leveneur et Fabienne Jonca lui consacrent un livre : "Ambroise Vollard, un don singulier" où l'on découvre le Vollard réunionnais.

Dans le cadre des Assises de l'Outre-mer - Un appel à projets lancés pour les citoyens

Le ministère des outre-mer lance "Projets Outre-mer", un concours dédié aux initiatives et aux projets innovants des citoyens ultra-marins. Organisé dans le cadre des Assises des Outre-mer avec le partenariat de l'Agence Française de Développement, de la Banque Publique d'Investissement, de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la chaîne France Ô, il veut promouvoir l'action des personnes engagées pour leur territoire. Nous publions ci-après le communiqué du ministère.

[PHOTOS] Elle leur rend un téton et une aérole - Alexia Cassar, la tatoueuse qui répare les seins des femmes

Avec ses bras encrés de pivoines et ses boucles d'oreille en forme de têtes de mort, Alexia Cassar a tout de la tatoueuse. Pourtant, le travail de cette ex-biologiste n'a rien de banal: rendre un téton et une aréole aux femmes qui se sont fait reconstruire un sein après un cancer.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "le vase s'est brisé"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "le vase s'est brisé" ?

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Une matinée agréable avant la grisaille

Allez on se motive pour la reprise de la semaine. Dîtes-vous que les fêtes de Noël arrivent à grand pas. En attendant, le début de matinée de ce lundi 11 décembre 2017 s'annonce agréable sur le département avant l'arrivée de la grisaille. Nous publions intégralement le bulletin de prévisions émis par Météo France.