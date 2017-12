Ce lundi 11 décembre 2017, Maître Baloup, avocat du Département, a déclaré à Imaz Press Réunion qu'une plainte pour tentative de corruption allait prochainement être portée contre Abdoul Cadjee, président du groupe JIR. Les faits supposés remontent à mai 2014.

La plainte devrait être déposée dans quelques jours, "vraisemblablement après le changement de présidence" du Conseil Départemental. Elle sera portée contre Abdoul Cadjee, président du groupe JIR (Journal de l'Île) pour tentative de corruption à l'encontre du Département.

Les faits dénoncés par Maître Baloup remontent à mai 2014 : "Des pressions ont été faites sur le Conseil Départemental en disant "louez nos locaux, doublez notre enveloppe publicitaire, il faut que nous percevions le double du Quotidien et à ce moment là nous serons aimables avc vous". L’avocat ajoute : "ces tentatives de pression ont été faites en présence de témoins qui ont signé des attestations créditant ces faits".

À la question "est ce que les faits ne sont pas prescrits", Maître Baloup répond :"Absolument pas, une loi récente porte la prescription à six ans". Quant à savoir pourquoi une plainte n’a pas été immédiatement déposée en 2014, Maître Baloup répond : "Je suis avocat du Département depuis juin 2017, je ne fais pas d’archéologie judiciaire. Ce qui est certain, c’est que si le contrat de publicité a été passé, il a été passé aux conditions normales et légales et non pas aux conditions voulues par M.Cadjee".

Pour rappel, durant la conférence de presse de Nassimah Dindar, Ibrahim Dindar et Maître Baloup, il a été indiqué que la convention entre le Département et Clicanoo - à hauteur de 10 000 euros par mois - s’est terminée le 30 septembre 2017.

