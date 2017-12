Allez on se motive pour la reprise de la semaine. Dîtes-vous que les fêtes de Noël arrivent à grand pas. En attendant, le début de matinée de ce lundi 11 décembre 2017 s'annonce agréable sur le département avant l'arrivée de la grisaille. Nous publions intégralement le bulletin de prévisions émis par Météo France.

Les entrées maritimes de la nuit s'estompent peu à peu. Il en résulte un début de matinée assez agréable sur le département. Surtout dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Mais le début de semaine n'échappe pas au schéma de ces derniers jours. Les nuages prennent possession des pentes de l'île.

Le flux tourne plus au Nord-Nord-Est, aussi en journée. Les régions du Sud-Ouest et du Sud connaissent le ciel le plus gris du département et des averses localement soutenues se déclenchent. La couverture nuageuse glisse jusqu'au rivage.

Ailleurs et notamment sur les plus hauts sommets comme sur le littoral Nord, le ciel est plus variable avec la présence d'éclaircies. Vent de Nord-Nord-Est modéré avec des rafales de 50 à 60 km/h sur l'Ouest jusqu'à la Pointe au Sel ainsi que sur la façade Est de l'île où il est légèrement moins virulent.

La mer est belle à peu agitée mais est localement agitée sur les zones exposées au vent.