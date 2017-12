Au cours des deux dernières semaines, six nouveaux cas de dengue autochtone ont été signalés, portant à 86 le nombre de cas identifiés depuis le début de l'année. "Ces nouveaux cas sont tous situés en centre-ville de Saint-Paul (quartier de la gare routière) où le virus de la dengue circule activement" indique l'Agence régionale de santé (ARS) dans un communiqué publié ce mardi 12 décembre 2017

"Afin de limiter la propagation du virus, l’ARS Océan Indien et de la Cire Océan Indien (Santé publique France) maintiennent des mesures renforcées de surveillance et de lutte anti-vectorielle et rappellent à la population l’importance de s’engager pour lutter contre les moustiques (élimination des gîtes larvaires, protection contre les piqures)" indique l'Agence de santé .