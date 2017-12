BONJOUR, voici les titre développés ce mardi 12 décembre 2017



- Lorsque la cause animale se perd dans un débat identitaire

- [VIDÉO] Des images chocs pour dire "stop aux cages" : L'association L214 demande la fin des élevages de poules pondeuses en batterie

- Johnny Hallyday inhumé à Saint-Barthélemy dans l'intimité

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "parler de façon incompréhensible"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Bleu le matin, un peu de gris l'après-midi

Lorsque la cause animale se perd dans un débat identitaire

Ce 8 décembre 2017, une pétition a été lancée contre les sacrifices d'animaux effectués lors de célébrations tamoules. En trois jours, elle a récolté plus de 40 000 signatures. Se portant comme pierre à l'édifice de la cause animale, l'initiative provoque pourtant et surtout un débat identitaire. La plupart des signataires vivent en France métropolitaine. Une multitude de commentaires sur les réseaux sociaux s'est insurgée sur cette atteinte à une tradition religieuse ancestrale.

[VIDÉO] Des images chocs pour dire "stop aux cages" : L'association L214 demande la fin des élevages de poules pondeuses en batterie



Interdire tout élevage de poules pondeuses en batterie d'ici à 2025. Voilà ce qu'exige l'association L214 dans sa nouvelle vidéo choc présentée par Stéphane Bern, où se confondent cadavres et poules déplumées, blessées qui se marchent dessus. Attention, les images peuvent choquer.

Johnny Hallyday inhumé à Saint-Barthélemy dans l'intimité

Johnny Hallyday a été inhumé lundi dans l'intimité au cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy, petite île des Caraïbes où il possédait une villa, a constaté une journaliste de l'AFP.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "parler de façon incompréhensible"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit : "parler de façon incompréhensible"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Bleu le matin, gris l'après-midi

Profitez bien du beau temps ce mardi 12 décembre 2017 et apprécier la fraicheur de la grisaille dans l'après-midi, sembnle dire Météo France dont nous publions les prévisions des ci-dessous