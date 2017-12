Alors que l'intersyndicale CFDT-CGTR-CGC CFE-FO a lancé un appel à la grève illimitée à la SIDR ce lundi 11 décembre 2017, les représentants syndicaux rencontrent ce mardi après-midi la direction, après avoir eu un premier échange avec le directeur de la SIDR Bernard Fontaine en fin de matinée.

Le rachat de 34% des parts de la SIDR par la Société nationale immobilière a été acté ce mardi 12 décembre lors d'une assemblée générale qui se tenait à la préfecture. Les changements de statuts "votés à l'unanimité" selon l'intersyndicale, inquiète cette dernière quant au maintien des emplois dans les années à venir.

Après avoir descendus la rue de Paris ce mardi matin, les 150 grévistes sont allés à la rencontre des instances dirigeantes à la préfecture. Accompagnés par la députée Ericka Bareigts, les délégués syndicaux ont fait part de leurs craintes. "Nous lui avons fait remarqué que nous allons gérer près de 26.000 logements, que l'activité va s'accroitre et qu'on comprenait mal comment gérer plus d'activités avec moins d'effectifs" explique un représentant syndical. À la suite de ce bref entretien, un rendez-vous a été fixé à ce mardi après-midi "en présence de tous les acteurs" pour permettre aux syndicats "de mettre sur la table toutes leurs revendications".



hf/www.ipreunion.com