Profitez bien du beau temps ce mardi 12 décembre 2017 et apprécier la fraicheur de la grisaille dans l'après-midi, sembnle dire Météo France dont nous publions les prévisions des ci-dessous

Comme la veille, le début de journée est marqué sur la façade Nord-Est par quelques entrées maritimes, mais les averses sont rares, et les nuages laissent rapidement la place à de belles éclaircies. Sur le reste du département c'est un temps ensoleillé qui domine malgré la présence de quelques nuages élevés qui circulent toujours au dessus de nos têtes.

L'ennuagement des pentes de l'île commence en cours de matinée, avec des éclaircies qui résistent un peu plus longtemps, jusqu'en début d'après-midi, dans les cirques ou sur les sommets au dessus de 2000m. progressivement c'est tout le relief de l'île qui se retrouve dans les nuages l'après-midi. Quelques averses de saison se déclenchent sur les hauts, d'abord côté Nord-Est puis un peu plus tard dans les hauts de l'Ouest et du Sud-Ouest, mais rien de très significatif. Les nuages s'étalent vers la côte Sud-Ouest en cours d'après-midi. Le temps reste plus ensoleillé avec des éclaircies plus persistantes sur le littoral Nord.

Le vent de Nord-Est reste modéré avec des rafales de 40 voire 50km/h sur le littoral Nord-Ouest.

Les températures maximales restent de saison, avec autour de 30 à 32°C sur le littoral, 26°C dans les cirques, ou 22°C du côté de la Plaine des Cafres.