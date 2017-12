Ce 8 décembre 2017, une pétition a été lancée contre les sacrifices d'animaux effectués lors de célébrations religieuses tamoules. En trois jours, elle a récolté plus de 40 000 signatures. Se portant comme pierre à l'édifice de la cause animale, l'initiative provoque pourtant et surtout un débat identitaire. La plupart des signataires vivent en France métropolitaine. Une multitude de commentaires sur les réseaux sociaux s'est insurgée sur cette atteinte à une tradition religieuse ancestrale.

Avant le fond, c’est la forme qui fait tiquer. Ce 8 décembre 2017, une pétition adressée au préfet de La Réunion a été créée sur le site "MesOpinions.com". Son intitulé ? "Pour l’arrêt des atroces sacrifices animaux lors de la dite Fête de Tamoul sur votre île". Le "votre" passe déjà mal.

En trois jours, elle avait déjà recueilli plus de 40 000 signataires. Son auteur, un certain "Cuisine Végétale", s’insurge contre les sacrifices d’animaux effectués durant les cérémonies tamoules. "Monsieur le préfet de l’île de La Réunion ! Nous vous demandons instamment de faire cesser les pratiques sacrificielles sans nom contre notamment de pauvres cabris et coqs"… Jusque là, la supplique est compréhensible. Sauf que l’auteur se sent dans l’obligation de rajoute entre parenthèses que les même pratiques, "semble t-il", auraient été commises sur des "humains". En ponctuant cette phrase par un "c’est tout dire".

Forcément, le tollé sur les réseaux sociaux ne s’est pas fait entendre. Sur la page Religion Malbar qui a partagé la pétition, les commentaires se sont élevés contre cette initiative. Certains y vont de leur témoignage tandis que d’autres regrettent une tendance à "tout mélanger".

Car cette pétition fait aussi écho à l’actualité nationale. Dans une vidéo de L214 – l’association qui lutte contre la maltraitance animale – les conditions d’élevage de poules en batterie dans les Côtes d’Armor ont été révélées. Entassées sur des sols grillagés près de cadavres en décomposition, les poules vivent enfermées pendant leur vie entière.

À travers ces images, le collectif a souhaité interpeller Emmanuel Macron sur une potentielle interdiction de l’élevage des poules en batterie. Mis en parallèle, ces deux événements interrogent : peuvent t-ils être rangés au même niveau ? Entre tradition religieuse et surconsommation, la question du sacrifice et de la maltraitance animale subsiste.

- "Honteux pour une île française" -

Cette pétition provoque cependant – et principalement – un autre débat, identitaire. La plupart des signataires sont originaires de France métropolitaine. Et évidemment, cela n’a pas échappé à une multitude d’internautes réunionnais. "C’est nout culture, nout tradition, pourquoi vouloir changer ?", "Faut pas déconner, lors des fêtes rituelles, l’animal ne s’offre pas, c’est fait proprement, rien à voir avec les conditions atroces en abattoir", "S’il faut interdire les sacrifices tamouls, il faudrait aussi interdire les sacrifices musulmans"…

Pendant ce temps, d’autres commentaires s’enchaînent sous la pétition : "Département français, cauchemar ! Comment réagiraient les autorités en métropole ?", "Nous sommes en France qui se dit un état laïque, alors il serait temps de faire respecter la loi", "Pourquoi ne pas appliquer la loi. En quoi les Réunionnais en seraient-ils dispensés ?", "Ça ne leur suffit pas d’utiliser des chiens et des chats pour la pêche aux requins", "Honteux pour une île française", "Ils ont rien trouvé de mieux que la souffrance des animaux. C’est normal, c’est dans les îles"... et toute une autre flopée de réactions aux relents de racisme non dissimulés.

Difficile de trouver la place de la cause animale dans ce débat à la discrimination affichée et assumée. En espérant tout de même que ces signataires si prompts à s’indigner sous cette pétition ne s’en sont pas ensuite allés déguster des toats au foie gras, période des fêtes oblige…

mp/www.ipreunion.com